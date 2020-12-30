Başkan Böcek: "Güzel günlere başlangıç yapacağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Önümüzde umutlarla dolu yepyeni bir yıl var. 2021 yılının da bu acı tecrübeleri hiç unutturmadan; sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi en büyük dileğim." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaklaşan yeni yıl için bir mesaj yayınladı.

Böcek mesajında, tüm insanlık olarak zor geçen bir yılı geride bıraktıklarını, yeni bir yıla umutla ’merhaba’ demenin heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, " Pandemi nedeniyle sağlık ve ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere 2020 yılı yalnızca şehrimiz ve ülkemiz için değil tüm dünya için çok zor bir yıl oldu. Bize çok şey öğretti. Dayanışmanın gücünü, sevginin mesafe tanımadığını, temizliğin ve tedbirlere uyarak yaşamanın önemini, gönüller bir olduğunda her zorluğu yenebileceğimizi, vefayı, dostluğu, sevdiklerimiz için endişe etmeyi, sevmeyi, sevilmeyi, bedeli ağır olsa da 2020 yılında bir kez daha öğrendik.Zorluk ve sıkıntıları dayanışma ve dualarımızla hep birlikte aşmaya çalıştık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında yer almaya, onların dertlerine bir nebze de olsa derman olmaya gayret ettik."ifadelerine yer verdi.