YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Başkan Böcek: "Konaklama vergisi şehre hizmet edenlere verilmeli"

Başkan Böcek: "Konaklama vergisi şehre hizmet edenlere verilmeli"

ANTALYA HABERLERİ  | 01.02.2020 16:44 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konaklama vergisinin şehre hizmet eden yerel belediyelere verilmesi gerektiğini söyledi.Muhittin Böcek, Turizmdays.com’a konaklama vergisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, konaklama vergisinin yerel belediyelerin hakkı olduğunu, bu vergiyi yerel belediyelerinin alması gerektiğini belirtti.

Başkan Böcek: "Konaklama vergisi şehre hizmet edenlere verilmeli"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konaklama vergisinin şehre hizmet eden yerel belediyelere verilmesi gerektiğini söyledi.
Muhittin Böcek, Turizmdays.com’a konaklama vergisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, konaklama vergisinin yerel belediyelerin hakkı olduğunu, bu vergiyi yerel belediyelerinin alması gerektiğini belirtti. Konaklama vergisi getirildiğini hatırlatan Başkan Böcek, ’’Konaklama vergisi ile ilgili Anayasa Mahkemesinde dava açıldı. Bunun sonucuna göre konuşmak lazım. Ancak İstanbul’da Ekrem başkan ’üst geçitlerde 16 milyona hizmet ediyoruz’ demiş. Bizim Antalya’da 16 milyon yabancı turist, 4 milyon yurdum insanı, 2 buçuk milyonda nüfusumuz var. Yani toplamda 22 buçuk milyon insana hizmet ediyoruz’’ dedi.

"Yılda yaklaşık 79 milyon konaklama oluyor"
"’Ben hiç bir ilin turizm gelirinin alınıp Antalya’ya verilmesini istemem’’ diyen Böcek, "Ben sadece Antalya’ya hak ettiği verilsin istiyorum. Biz büyükşehir belediyesi olarak ilçe kuruluşlarımıza, belediyelerimize ve tüm kurum ve kuruluşlara yardımcı oluyoruz. Antalya’nın havası, suyu, arıtması, alt yapısı önemli konulardır. Bunlardan hem turist hem halk yararlanıyor. Bu nedenle konaklama vergisi daha iyi hizmet için Antalya Büyükşehir Belediyesine verilmeli. Antalya’da yılda yaklaşık 79 milyon konaklama oluyor. Tüm dünyada turist kabul edilen şehirlerde şehir vergisi adı altında konaklama vergisi alınıyor. Eğer bu konaklama vergisi biz belediyelere gelse Antalya’da otellerin yolları, alt yapısı, peyzajı dahil ihtiyaç olan her şeyini yaparız. Antalya için bu vergiyi çok önemsiyoruz. Şehircilik vergisi şehre hizmet edenlere verilmeli. Antalya Büyükşehir Belediyesine, ilçe belediyelerine, alt yapısı, havası, suyu ile ilgili yatırım yapan tüm kurumlara verilmeli. Bizim davamız tüyü bitmemiş yetim hakkıdır. Ranta dur deriz. Konaklama vergisi yerel yönetimlere verilirse turist kabul eden şehirler çok daha çabuk kalkınır. Turizm hak ettiği yere bugüne kadar gelmeye çalıştı" ifadelerinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

İzmir'de oto tamirhanesindeki yangında iş yerindeki köpeği ekipler kurtardı

İzmir'de oto tamirhanesindeki yangında iş yerindeki köpeği ekipler kurtardı

Hizan’da karda mahsur kalan 30 araç kurtarıldı

Hizan’da karda mahsur kalan 30 araç kurtarıldı

Antalya Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:53
Öğle
13:16
İkindi
16:04
Akşam
18:28
Yatsı
19:45

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Bahçelievler Eczanesi
Muratpasa
Dora Eczanesi
Muratpasa
Etiler Eczanesi
Muratpasa
Kiraz Eczanesi
Muratpasa
Mandalin Eczanesi
Muratpasa
Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Kayra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

ALTİD Başkanı Şili: " Kozumuz Gazipaşa Alanya Havalimanı"

ALTİD Başkanı Şili: " Kozumuz Gazipaşa Alanya Havalimanı"

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Cimnastikçilerin Yılsonu Gösterisi

Cimnastikçilerin Yılsonu Gösterisi

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.