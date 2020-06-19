YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Başkan Böcek özel öğrencilerle buluştu

Başkan Böcek özel öğrencilerle buluştu

ANTALYA HABERLERİ  | 19.06.2020 15:46 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı’ndaki Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı’ndaki Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Özel öğrencilerle bir araya gelen Başkan Böcek, okul faaliyetlerini yerinde gördü.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye’nin en büyüğü olan Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki iş uygulama atölyeleri, spor sahaları, havuz, toplantı salonlarını gezen Başkan Muhittin Böcek, faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.
Başkan Böcek, merkezde eğitim alan özel öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti. Atölyelerde öğrencilerin çalışmalarını yakından takip eden Başkan Böcek, müzik atölyesindeki öğrencilerle birlikte bağlama çaldı. Ailelerle de buluşan Başkan Muhittin Böcek, sorun, talep ve önerilerini dinledi.

13 atölyede üretim
Özel çocukların kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde konusunda uzman 48 öğretmen ve fizyoterapist ile hizmet ettiğini kaydetti. Özel bireylere her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Böcek, merkez çalışanlarına ve çocukları için her türlü fedakarlıkta bulunan ailelerine teşekkür etti.
26 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Özel Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde 14 bin metrekarelik kapalı alanda 48 derslik,13 atölye, konferans salonu, yemek salonu, 86 yatak kapasiteli otel, olimpik yüzme havuzu bulunuyor. Merkezde eğitim gören özel bireyler, iş uygulama atölyeleri ve eğitim sınıflarında hem rehabilite ediliyor hem de yeteneklerini geliştiriyor. Öğrenciler ahşap, müzik, yaşam, el sanatları, kimya teknolojileri, seramik, tekstil ve galoş, takı tasarım ve oyuncak atölyelerinde birlikte üretmenin keyfini yaşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Rastlantı ile tespit edildi, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu

Rastlantı ile tespit edildi, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Antalya Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:04
İkindi
16:55
Akşam
20:26
Yatsı
22:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Atilla Eczanesi
Muratpasa
Cem Eczanesi
Muratpasa
Gün Eczanesi
Muratpasa
Huzur Eczanesi
Muratpasa
Müğren Eczanesi
Muratpasa
Özgür Eczanesi
Muratpasa
Mutlu Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Alanya, Antalya olarak turizm önemli bir sektör ama tarımı da ihmal etmememiz lazım. Dünyanın geleceği tarımda. Gelecekte çatışmalar tarım sektörü üzerinden olacak. Gıda güvenliğinden bahsediyorum. Çok şükür bu pandemi dönemin

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Alanya, Antalya olarak turizm önemli bir sektör ama tarımı da ihmal etmememiz lazım. Dünyanın geleceği tarımda. Gelecekte çatışmalar tarım sektörü üzerinden olacak. Gıda güvenliğinden bahsediyorum. Çok şükür bu pandemi dönemin

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.