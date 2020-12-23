Başkan Böcek ,proje talimatlarını çevrimiçi verdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye bürokratları ile online yaptığı koordinasyon toplantısında projeleri tek tek masaya yatırarak, çalışmalara hız verilmesi talimatını verdi. Başkan Böcek, azim ve kararlılıkla çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Birlikte başaracağız” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, Başdanışmanı Cem Oğuz, Genel Sekreter Yardımcıları ve tüm daire başkanları ile çevrimiçi koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Tedavi gördüğü süreçte yapılan çalışmalar için mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Böcek, devam eden projelerin son durumlarıyla ilgili bilgi aldı, yeni başlayacak projelerin talimatlarını verdi. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Böcek, “Ne söz verdiysek, kimseyi mağdur etmeden, şeffaf bir şekilde, dürüstlükle yerine getireceğiz. Hesabımızı kitabımızı iyi yapacağız. Antalya’ya gece gündüz hizmet edeceğiz. Var gücümüzle çalışacağız. Yerelden kalkınacağız. Hep birlikte başaracağız” dedi.