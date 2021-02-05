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Başkan Böcek’ten çocuklara sömestr hediyesi

05.02.2021 12:22 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara sömestr tatili hediyesi olarak kentin farklı noktalarında “Çocuk Şenliği” düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara sömestr tatili hediyesi olarak kentin farklı noktalarında “Çocuk Şenliği” düzenledi. Çocuklar, pandemi stresini animatörler eşliğinde birbirinden eğlenceli oyunlarla attı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla sömestr tatilinde çocukları eğlendirmek için “Çocuk Şenliği” organize etti. Pandemi döneminde mesleklerini icra etmekte zorlanan yerel gösteri ve sahne sanatçılarına destek amacı da taşıyan etkinlikte çocuklar tatil coşkusu yaşadı. Pandemi koşullarında 13.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilen çocuklar kentin çeşitli yerlerinde düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendi.
Kepez ilçesinde Kepez Kent Meydanı, Atatürk Mahallesi, Turgut Özal Parkı ve Şehit Öğretmen Sadettin Küçük Parkı’na park eden mobil etkinlik aracına, balonlarla süslenen Vosvoslar eşlik etti. Çizgi film kahramanlarından oluşan animatör ekibi sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çocukları müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynattı. Unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar çizgi film kahramanları ve süslü Vosvoslarla fotoğraf çekinme fırsatı buldu.

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