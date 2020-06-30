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Başkan Böcek’ten İbradı’ya destek sözü

ANTALYA HABERLERİ  | 30.06.2020 18:05 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İbradı ilçesini ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İbradı ilçesini ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi. Yolla ilgili taleplerin söylenmesi üzerine Böcek, bir hafta sonra ilçede yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına başlanacağını kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye bürokratları ile birlikte İbradı ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İlk olarak İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru’yu ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, “İbradı ilçemizin sorun ve taleplerini dinlemek üzere çalışma arkadaşlarım ile birlikte buradayız. Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Bütün ilçelerimizde kimseyi ötekileştirmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Yol ve park talimatı
Muhittin Böcek, belediyede meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinledi. Muhtarların ağırlıklı olarak yolla ilgili taleplerini dile getirmesi üzerine Böcek, bir hafta sonra Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin İbradı’da yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına başlayacağını söyledi. Başkan Böcek Yukarı Mahalle’ye bir park kazandırılması için çalışma arkadaşlarına talimat verdi.

Altınbeşik’e inceleme
İbradı’da doğa harikası Altınbeşik Mağarası’nı ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, incelemelerde bulundu. Başkan Böcek, “Altınbeşik Mağaramızı turizme daha iyi nasıl kazandırabiliriz, hak ettiği değere nasıl kavuşturabiliriz bununla ilgili incelemelerde bulunduk. Büyükşehir Belediyemiz şirketi ANSET’e bağlı olan Altınbeşik Mağarası Milli Park alanı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan tahsisi 9 ay sonra bitiyor. Yeniden tahsisi ile ilgili Bakanlığımızla görüşüyoruz. Altınbeşik’i çok önemsiyoruz. Ufak tefek sıkıntıları var. Altınbeşik için yapılması gereken ne varsa yapacağız” diye konuştu.

Ürünlü ve Ormana’ya ziyaret
İbradı’nın Ürünlü ve Ormana mahallelerine de ziyaret gerçekleştiren Başkan Böcek, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Haziran’da göreve başlayan İbradı Kaymakamı Mevlana Kürkcü’yü de makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Böcek, İbradı’da 4 yıl önce beyin ameliyatı geçiren 14 yaşındaki Elif Düzenli’yi de ziyaret ederek, acil şifalar diledi.

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