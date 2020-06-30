Başkan Böcek’ten İbradı’ya destek sözü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İbradı ilçesini ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi. Yolla ilgili taleplerin söylenmesi üzerine Böcek, bir hafta sonra ilçede yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına başlanacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye bürokratları ile birlikte İbradı ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İlk olarak İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru’yu ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, “İbradı ilçemizin sorun ve taleplerini dinlemek üzere çalışma arkadaşlarım ile birlikte buradayız. Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Bütün ilçelerimizde kimseyi ötekileştirmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Yol ve park talimatı

Muhittin Böcek, belediyede meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinledi. Muhtarların ağırlıklı olarak yolla ilgili taleplerini dile getirmesi üzerine Böcek, bir hafta sonra Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin İbradı’da yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına başlayacağını söyledi. Başkan Böcek Yukarı Mahalle’ye bir park kazandırılması için çalışma arkadaşlarına talimat verdi.