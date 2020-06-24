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Başkan Böcek’ten Vali Yazıcı’ya ’Hayırlı olsun’ ziyareti

ANTALYA HABERLERİ  | 24.06.2020 12:36 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Antalya Valisi olarak göreve başlayan Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

Başkan Böcek’ten Vali Yazıcı’ya ’Hayırlı olsun’ ziyareti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Antalya Valisi olarak göreve başlayan Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Vali Yazıcı’ya yeni görevinde başarı dileyen Başkan Böcek, “Büyükşehir belediyemiz ve valiliğimiz işbirliğiyle Antalya’mıza güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Hafta başında Hükümet Konağı’nda düzenlenen törenle karşılanan ve görevine başlayan Antalya Valisi Ersin Yazıyı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ağırladı. Vali Yazıcı’ya “hoşgeldiniz” dileklerini ileten Başkan Böcek, “Hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına sizlere başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimiz işbirliği ile Antalya’mız için güzel hizmetler üretmeyi sürdüreceğiz” dedi.

“Şehre katkı sunmaya gayret edeceğiz”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ersin Yazıcı da Antalya gibi güzel bir şehirde hizmet edebilme şansına eriştiği için mutlu olduğunu belirtti. Vali Yazıcı, “Ülkenin dışa açılan penceresi, turizmin başkentine geldim. Görevimizde bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle birlikte bu şehre katkı sunmaya, Antalya’yı bir adım daha ileri götürmeye gayret göstereceğiz” diye konuştu.

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