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Başkan Bozdoğan, Mithatpaşa Mahallesindeki kompleksi hizmete açtı

01.02.2021 18:34 | Son Güncelleme:
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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçedeki hizmet hamlesi programını Mithatpaşa Mahallesinde sürdürdü.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçedeki hizmet hamlesi programını Mithatpaşa Mahallesinde sürdürdü. Cami, taziye evi, aile sağlık merkezi ve muhtarlık binasının olduğu kompleksin açılışını gerçekleştiren Başkan Bozdoğan, “Halkımızın istekleri doğrultusunda gereken hizmeti sağlamak bizleri mutu ediyor” dedi.
Tarsus Belediyesinin 4 gün 20 açılış programının dördüncü gününde Mithatpaşa Mahallesinde Dar’ül Hadis Cami, taziye evi, aile sağlık merkezi ve muhtarlık binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılış programına, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, oda ve dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılışta konuşan Kaymakam Otçu, ihtiyaca göre yapılacak yatırımların tespitinin son derece önemli olduğunu belirterek, “Biz yatırım ve hizmet deyince hemen aklımıza çok büyük şeyler geliyor, çok büyük binalar, çok büyük bir takım yatırımlar. Aslında hizmet ederken öyle çok büyük paralar harcamaya gerek yok. Yeter ki, ihtiyacı tam görelim, tespit edelim ve etkili anlamlı bir takım küçük dokunuşlar yapalım. İnanın çok büyük yatırımlar yerine böyle daha küçük, anlamlı ve etkili dokunuşlar yaparak vatandaşlara faydalı olma anlamında çok daha etkili oluyor. Bu hizmetleri ilçemize kazandıran belediye başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Camiler birer öğretme merkezidir”
Camilerin birer öğretme merkezi olduğunu ifade eden Başkan Bozdoğan da “Camiler; renk, sınıf, dil ve ırk ayrımı olmadan insanların kardeşçe birleştikleri cemaatleri oluşturur ve o cemaatler de kardeşliğin, paylaşmanın, dayanışmanın temelidir. Ne kadar görkemli, ne kadar ihtişamlı olursa olsun eğer cemaat yoksa mahzundur, yetimdir, öksüzdür. Camiler sadece öğrenme değildir, aynı zamanda öğretme merkezleridir. Dayanışmanın olduğu kadar diyalogların birbirleriyle insanların bilgi alışverişi yaptığı öğretim merkezleridir” diye konuştu.
Yapılan her hizmetin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Bozdoğan, “Tabi aile sağlık merkezi önemli bir açığımızdı Mithatpaşa’da. Onu gidermemiz gerekiyordu. Muhtarımızla bununla ilgili diyalogda bulunduk. Muhtarlık binasını ve taziye evini de olayın içerisine koyduk. Dörtlü bir kompleks olarak açıyoruz. Burada halkımızın istekleri doğrultusunda insanlara gereken hizmeti vermek hem ağız tadımızın hem gönül tadımızın daha güçlü olmasına neden olur. Bu eserler Mithatpaşa Mahallemize, Tarsus’umuza hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılışı gerçekleşen cami, taziye evi, aile sağlık merkezi ve muhtarlık binasını gezdiler.

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