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Başkan Bozdoğan, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi

MERSİN HABERLERİ  | 25.09.2020 17:30 | Son Güncelleme

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, muhtarlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, muhtarlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Bozdoğan, şehrin çehresini değiştirecek projeleri yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.
Başkan Bozdoğan, Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Benli ve üyesi olan muhtarlarla buluştu. Belediye meclis salonunda gerçekleşen buluşmada Bozdoğan, muhtarların sorunlarını tek tek dinledi. İstek ve talepleri not alan Başkan Bozdoğan, çözülmeyi bekleyen sorunları birimlere iletti.
Toplantıda, Tarsus’a çok büyük katkılar sağlayacak önemli projeler ürettiklerini belirten Bozdoğan, “Şehrimizin çehresini değiştirecek projeleri yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Kenti turizmden tarıma, sanayiden eğitim alanlarına kadar geliştirecek çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz” dedi.
Yakın bir zamanda Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili alt yapı çalışmalarını tamamen bitirmiş olacaklarını ifade eden Bozdoğan, bölgenin yaklaşık 15 bin kişiye iş kapısı olacağını ve kentte ticaret yapan insanların önünü açacağını kaydetti. Bozdoğan, “Tarsus Organize Sanayi Bölgesinin, Tarsus’a inanılmaz bir katkısı olacak. Böyle bir yer bizim kendi bünyemiz içerisinde, bizim olacak, kurulacak olan sanayi bölgesini hepimizin de sahiplenmesi gerekiyor. Gerçekten bu kentin önünü açacak tarımdan, turizmden sonra en büyük projedir” diye konuştu.

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