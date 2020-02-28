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Başkan Bozdoğan’dan ‘Evlerinizi, iş yerlerinizi bayraklarla donatın’ çağrısı

MERSİN HABERLERİ  | 28.02.2020 16:21 | Son Güncelleme

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tüm Türkiye’yi yasa boğan şehit haberleri üzerine birlik çağrısında bulunarak, vatandaşların evlerini ve iş yerlerini bayraklarla donatmalarını istedi.Başkan Bozdoğan, yayınladığı ve belediye hoparlörlerinden yaptırdığı anonslarla vatandaşları kenetlenmeye davet etti.

Başkan Bozdoğan’dan ‘Evlerinizi, iş yerlerinizi bayraklarla donatın’ çağrısı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tüm Türkiye’yi yasa boğan şehit haberleri üzerine birlik çağrısında bulunarak, vatandaşların evlerini ve iş yerlerini bayraklarla donatmalarını istedi.
Başkan Bozdoğan, yayınladığı ve belediye hoparlörlerinden yaptırdığı anonslarla vatandaşları kenetlenmeye davet etti. Bozdoğan, yaptığı çağrıda, “Değerli halkımız; İdlip’den gelen şehit haberleri hepimizi derinden üzdü. Şehitlerimizin acısını yüreklerimizde hissediyoruz. Yaşadığımız acı kelimeler ile ifade edilemeyecek düzeyde. Birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde şehitlerimizin anısına evlerimizi ve iş yerlerimizi bayraklarla donatmaya, şehrimizi gelincik tarlasına çevirmeye davet ediyorum" dedi.

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