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Başkan Bozkurt 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

10.01.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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Başkan Bozkurt 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutladı.Ülkede ve dünyada yaşanan bu gelişmelerin basın mensuplarının sorumluluğunu daha da arttırdığını ifade eden Başkan Çetin Bozkurt, “Yapılan haberlerin anında tüm ülke ve dünyada yankı bulması basın mensuplarının tarafsız, doğru ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışının ön planda tutulmasını gerektirmektedir.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutladı.
Ülkede ve dünyada yaşanan bu gelişmelerin basın mensuplarının sorumluluğunu daha da arttırdığını ifade eden Başkan Çetin Bozkurt, “Yapılan haberlerin anında tüm ülke ve dünyada yankı bulması basın mensuplarının tarafsız, doğru ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışının ön planda tutulmasını gerektirmektedir. Halkın bilgilendirilmesinde, aydınlatılmasında ve tarafsız haber almasında önemli bir görev üstlenen basın mensuplarının ‘Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutluyorum. Halkımızın ilçemizde, ilimizde, ülkemizde ve dünyada meydana gelen olaylardan, yaşanan gelişmelerden haberdar olması için zamanla sınırlı olmaksızın çalışan basın mensupları bizlere doğru bilgileri teknolojinin gerektirdiği hızda ulaştırmaya çalışmaktadır. Bu yüzden basın emekçiliği mesleği özü itibariyle zor fakat özel niteliklere sahip, çağımızın saygın mesleklerinden biridir.
Teknolojinin gelişmesiyle internet haberciliği yaygınlaşarak, yazılı ve görsel yayın yapan kurumlara internet haberciliği eklenmiş haberler en kısa sürede geniş kitlelere ulaşmaya başlamış, ve gazetecilik mesleğinin haberin önemi daha da artmıştır. Yaşanan bu gelişmeler basın mensuplarının sorumluluğunu daha da arttırmaktadır. Yapılan haberlerin anında tüm dünyada yankı bulması basın mensuplarının tarafsız, doğru ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışının ön planda tutulmasını gerektirmektedir. İlkeli tarafsız ve araştırmacı bir medya, ülkenin demokratik gelişmesine doğrudan katkı yaptığı gibi, yöneticileri uyarıcı ve yol gösterici yayınlar kamu hayatını da önemli yönde etkilemektedir. Bu şartlar altında sorumluluk anlayışı ile görevlerini yerine getiren basın çalışanlarına yardımcı olunmasının onların doğru bilgiye kısa sürede ulaşmalarına ve kamuoyuna aktarmalarına yardımcı olacağına inanıyorum. Tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla önemli bir kamu görevini yerine getiren tüm basın çalışanlarının ‘Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, sağlık ve başarılı çalışmalar diliyorum.” diye konuştu.

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Zonguldak Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:40
Sabah
08:12
Öğle
13:05
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:15

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Bilge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
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