YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Başkan Bozkurt Başdanışman Oruç’u ziyaret etti

Başkan Bozkurt Başdanışman Oruç’u ziyaret etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.12.2020 19:01 | Son Güncelleme

AK Parti Kdz.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Saadet Oruç’u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki makamında ziyaret etti.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Bozkurt, Başdanışman Oruç ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, ziyaretin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Bozkurt, "Yönetim Kurulu Üyemiz, Sosyal Politikalar Başkanımız Fadime Doğru, Kadın Kolları Başkanımız Şerife Cerrah ve Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyemiz Numan Korkmaz ile birlikte; İlçemizin bir değeri, medar-ı iftiharı olan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Saadet Oruç Hanımefendi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ziyaret ettik. Ziyaretimizde, Sayın Oruç ile göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışmalar ve ilçemizde yapılması planlanan kamu yatırımları üzerine istişarelerde bulunduk. Sayın Oruç, ziyaretimizden duyduğu memnuniyetini dile getirerek; bizlere başarı dileğinde bulundu. İlçemizin sorunlarının çözümü noktasında elinden geleni yapacağını ifade eden Saadet Hanıma, bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

Zonguldak Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:24
Sabah
07:56
Öğle
12:48
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:57

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Canan Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Ertur Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.