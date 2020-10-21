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Başkan Bozkurt çalışmaları yerinde inceledi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 21.10.2020 16:34 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde gördü ve çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.Başkan Çetin Bozkurt, yapımı devam İsmetpaşa Mahallesi Mesut Özil Caddesi üzerinde parke, alt yapı, ana su hattı ile yağmursuyu hattı çalışmalarını da yerinde gördü ve bir süre çalışmaları yerinde izledi.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde gördü ve çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Başkan Çetin Bozkurt, yapımı devam İsmetpaşa Mahallesi Mesut Özil Caddesi üzerinde parke, alt yapı, ana su hattı ile yağmursuyu hattı çalışmalarını da yerinde gördü ve bir süre çalışmaları yerinde izledi. Daha sonra doğalgaz çalışmalarının başladığı Müstakimler Köyü’nün mücavir alan kesimine geçen Başkan Çetin Bozkurt, buradaki çalışmaları yerinde gördü. Müstakimler Köyü Muhtarı Metehan Öksüz’den köyün sorunlarını dinledi. Bir süre doğalgaz çalışması yapan işçilerle de sohbet eden Başkan Bozkurt, onlara çalışmalarında başarılar diledi.
Başkan Bozkurt inceleme ve gözlemleri sonrasında şu değerlendirmeyi yaptı:
“Belediye olarak şehrimizin hemen her kesiminde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızın daha iyi daha rahat bir ortamda yaşayabilmeleri bizim birincil görevimiz. Bu amaçla onların layık olduğu en güzel hizmeti sunmanın derdindeyiz. İnşallah başaracağız ve en iyisine layık olan halkımızı daha güzel bir şehre kavuşturacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

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