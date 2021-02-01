Başkan Bozkurt Devrek’te virüsten ölenlerin sayısını açıkladı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, koronavirüs salgınından Devrek’in de etkilendiğini belirterek istatistik açıkladı. Bozkurt, son 10 ayda Devrek nüfusuna kayıtlı 177 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini belirtti.

Devrek nüfusuna kayıtlı ilk koronavirüs ölümünün 31 Mart 2020 tarihinde yaşandığını anımsatan Başkan Bozkurt, “Koronavirüs salgınında kaybettiğimiz ilk hemşerimiz Almanya’da yaşayan 52 yaşındaki Saadettin Gerim olurken, en son ölüm de 28 Ocak 2021 tarihinde Yılanlıca Köyü nüfusuna kayıtlı 66 yaşındaki İbrahim Döngelli oldu” dedi.

Koronavirüsten ölen Devreklilerin yaş ortalamasının da 73.31 olduğuna işaret eden Başkan Çetin Bozkurt, en fazla ölümlerin ise 71 kişiyle 70-79 yaş aralığında olduğuna işaret etti. Başkan Bozkurt, Devrek nüfusuna kayıtlı en genç ölümün 41, en yaşlı ölüm ise 92 yaşında gerçekleştiğini ifade etti.

Başkan Bozkurt, koronavirüse yenik düşen Devreklilerin yaş aralıklarını da şöyle açıkladı:

“90 ve üstü yaşlarda 5 kişi, 80-89 yaş aralığında 53 kişi, 70-79 yaş aralığında 71 kişi, 60-69 yaş aralığında 28 kişi, 50-59 yaş aralığında 16 kişi ve 40-49 yaş aralığında da 4 kişi. Devrek şehir merkezinden 13, Çaydeğirmeni merkezinden ise 1 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Bu salgın sürecinde Devrek nüfusuna kayıtlı yurtdışında yaşayan 36, yurtiçi gurbetçilerimizden de 32 hemşerimiz koronavirüse yenik düştü. Devrek merkez ve köylerinde bu süreçte toplam 109 kişi yaşamını yitirdi. Bunlardan 3 hemşerimiz evinde, 106 hemşerimizde Zonguldak, Çaycuma ve Devrek hastanelerinde yaşamını yitirdi. Devrek’te evinde ölen ilk kişi 71 yaşındaki S.M. olurken, Devrek Devlet Hastanesinde ise ilk yaşamını yitiren de 73 yaşındaki Z.Ç. adlı hemşerimiz oldu."

Başkan Bozkurt, köylerde ise korona sürecinde en fazla ölümün 7 kişiyle Ahmetoğlu Köyünde olduğunu belirterek bunu da 5’er kişiyle Halilbeyoğlu, Komşular, Özbağı, Yassıören ve Yılanlıca Köyleri izlediğini de, kaydetti. Vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallara uymaları konusunda uyaran Başkan Bozkurt, “Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah hep birlikte başaracağız” dedi.

Belediye olarak koronavirüsle mücadelede ellerinden geleni yaptıklarını yapmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Bozkurt, “Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Belediye olarak halkımızın, çocuklarımızın hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak için gereken özveriyi göstermeye gayret ediyoruz. Hemşehrilerime buradan sesleniyorum, çocuklarınız için, torunlarınız için, evlatlarınız için lütfen kurallara uyalım. Bu virüs belasından el birliğiyle inşallah kurtulacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çetin Bozkurt, korona sürecinde yaşamını yitiren hemşerilerine Allah’tan rahmet kederli aileleri, dost ve yakınlarına da başsağlığı dileğinde bulundu.

