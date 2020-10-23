Başkan Bozkurt,” Gençlerimize sahip çıkacağız”

Dünya İslam Ülkeleri Aşçılar Dernekleri Platformu (WICS) Gençlik Kolları Türkiye Başkanı ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞKAPON) Gençlik kolları Başkanı Kemal Yörük, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Başkan Çetin Bozkurt’a, Madencioğlu Köyü’nde bin 325 metrekarelik alanda kurduğu organik bahçeye verdiği katkı ve desteklerden dolayı teşekkür eden Kemal Yörük, 81 İl’de uygulanan bu projeyle yerli tarımı kalkındırmayı, mutfak ile tarımsal ürünü birleştirmenin amaçlandığını, ifade etti.

Bahçesinde yetiştirilen ürünlerin de aşçılık eğitimi veren lise ve üniversitelerde kullanıldığını da ifade eden Kemal Yörük, “Bu projenin uygulanmasında başkanımın çok destek ve katkıları oldu. Onun sayesinde bahçemizdeki organik tarımı geliştirdim. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Bozkurt da, tarımsal üretimin önemine değinerek, “Elbette tarımla uğraşmak isteyen gençlerimize sahip çıkacağız, bu bizim görevimiz. Kemal kardeşimize de sahip çıkarak üretimine destek verdik. Kendisine ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

