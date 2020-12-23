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Başkan Bozkurt Kubilay’ı andı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.12.2020 14:08 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, şehit Mustafa Fehmi Kubilay’ı ölümünün 90.yıldönümünde andı.Başkan Bozkurt açıklamasında, İzmir Menemen’de 1930 yılında şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı andı.Başkan Bozkurt, “Ülkemizin Kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerini, laik Cumhuriyetimizi son nefesimize kadar savunmak, Menemen’de haince katledilen devrim şehidimiz Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve bu vatan uğruna can veren binlerce vatan evladına olan borcumuzdur.

Başkan Bozkurt Kubilay’ı andı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, şehit Mustafa Fehmi Kubilay’ı ölümünün 90.yıldönümünde andı.
Başkan Bozkurt açıklamasında, İzmir Menemen’de 1930 yılında şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı andı.
Başkan Bozkurt, “Ülkemizin Kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerini, laik Cumhuriyetimizi son nefesimize kadar savunmak, Menemen’de haince katledilen devrim şehidimiz Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve bu vatan uğruna can veren binlerce vatan evladına olan borcumuzdur. Cumhuriyetimizi kuran, yaşatan tüm gazi ve şehitlerimizi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.

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