YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Bozkurt, muhtarlık binası sözünü tuttu

Başkan Bozkurt, muhtarlık binası sözünü tuttu

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.10.2020 13:32 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt verdiği sözü tutarak, 18 aydır kirada olan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarlığına yeni hizmet binası yaptırdı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt verdiği sözü tutarak, 18 aydır kirada olan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarlığına yeni hizmet binası yaptırdı. Yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Muhtar Ali Göleli, Başkan Bozkurt’a emeğinden dolayı teşekkür etti.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, uzun yıllardır kirada hizmet veren mahalle muhtarlarının mekan sorunlarını çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Bozkurt’un talimatlarıyla çalışmalara başlayan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, muhtarlık yeri olmayan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne kısa sürede muhtarlık hizmet binası yaparak teslim etti. Daha önce Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1919. Sokak’ta bulunan kiralık bir mekanda vatandaşlara hizmet veren Muhtar Ali Göleli, belediye tarafından 2051. sokakta yapılan yeni binasının tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara burada hizmet vermeye başladı.

“Başkanımız bizi kiradan kurtardı”
Yapılan yeni muhtarlık hizmet binası için Başkan Bozkurt ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Ali Göleli, “18 ay kirada kaldım Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt yer yaptı ve bizi kiradan kurtardı. Mahallemizde kalıcı olarak bir yerimiz oldu. Mahallemde memnun biz de memnunuz. Çok güzel oldu, Başkanımıza hem kendi hem de mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Diğer muhtarlıklarla alakalı çalışmalarımız hızla devam etmektedir”
Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Koordinasyon Sorumlusu Erhan Fidan ise “Muhtarımız seçimleri kazandıktan sonraki 18 aylık süre zarfında kirada hizmet veriyordu. Çok şükür muhtarlığımızı yaptık. Mahallemizin ve muhtarımızın hizmetine açtık. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak, diğer mahallelerle alakalı çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Bir iki tane muhtarlığımız kaldı, onları da hızlıca tamamlayıp vatandaşımızın ve muhtarlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Hizmet binası olmayan muhtarlara ek hizmet binaları tahsis edildi
Müdürlük ayrıca, ilçedeki 43 muhtarlık içerisinde hizmet binası olmayan ve kirada olan muhtarlar için belediyenin çeşitli noktalardaki hizmet binalarını yenileyerek, muhtarlık hizmet binası olarak tahsis etti. Namık Kemal Mahallesi muhtarıyla aynı mekanı kullanan Zafer Mahallesi Muhtarı Şener Demirbilek için Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde bulunan belediye ek hizmet binası yeniden dizayn edilerek tahsis edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Güdül Altınköy’de
Güdül Altınköy’de
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
12:55
İkindi
15:59
Akşam
18:31
Yatsı
19:50

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
2 Polisin Şehit Edilmesi Olayına Karışan Örgüt Mensubu İstanbul’da Yakalandı
2 Polisin Şehit Edilmesi Olayına Karışan Örgüt Mensubu İstanbul’da Yakalandı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.