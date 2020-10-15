Başkan Bozkurt, muhtarlık binası sözünü tuttu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt verdiği sözü tutarak, 18 aydır kirada olan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarlığına yeni hizmet binası yaptırdı. Yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Muhtar Ali Göleli, Başkan Bozkurt’a emeğinden dolayı teşekkür etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, uzun yıllardır kirada hizmet veren mahalle muhtarlarının mekan sorunlarını çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Bozkurt’un talimatlarıyla çalışmalara başlayan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, muhtarlık yeri olmayan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne kısa sürede muhtarlık hizmet binası yaparak teslim etti. Daha önce Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1919. Sokak’ta bulunan kiralık bir mekanda vatandaşlara hizmet veren Muhtar Ali Göleli, belediye tarafından 2051. sokakta yapılan yeni binasının tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara burada hizmet vermeye başladı.

“Başkanımız bizi kiradan kurtardı”

Yapılan yeni muhtarlık hizmet binası için Başkan Bozkurt ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Ali Göleli, “18 ay kirada kaldım Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt yer yaptı ve bizi kiradan kurtardı. Mahallemizde kalıcı olarak bir yerimiz oldu. Mahallemde memnun biz de memnunuz. Çok güzel oldu, Başkanımıza hem kendi hem de mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.