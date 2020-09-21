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Başkan Bozkurt öğrencilere maske hediye etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.09.2020 16:05 | Son Güncelleme

İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, okullarda haftada bir gün olacak şekilde başlatılan yüz yüze eğitim döneminin ilk gününde öğrencilerle bir araya geldi.Eskişehir İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt ile birlikte ilçede seyreltilmiş uygulama ile ders başı yapan Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu 1’inci sınıf ve İnönü Anaokulu öğrencilerini ziyaret ettiler.

İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, okullarda haftada bir gün olacak şekilde başlatılan yüz yüze eğitim döneminin ilk gününde öğrencilerle bir araya geldi.
Eskişehir İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt ile birlikte ilçede seyreltilmiş uygulama ile ders başı yapan Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu 1’inci sınıf ve İnönü Anaokulu öğrencilerini ziyaret ettiler. Öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak olan Başkan Bozkurt, öğrencilere maske, ilçe Kaymakamı Kurt ise boyama defteri ve pastel boya seti hediye etti. Başkan Bozkurt, temizlik ve hijyen kurallarının önemine değindiği ziyaretlerde 2020-2021 eğitim yılında öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

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