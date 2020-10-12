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Başkan Bozkurt pazar yerini denetledi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.10.2020 12:19 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Devrek pazar yerini gezerek denetimlerde bulundu.Pazaryeri esnafını ziyaret eden Başkan Çetin Bozkurt, esnafa “Hayırlı işler ve bol kazançlar” dileğinde bulunarak sorunlarının olup olmadığını sordu.

Başkan Bozkurt pazar yerini denetledi

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Devrek pazar yerini gezerek denetimlerde bulundu.
Pazaryeri esnafını ziyaret eden Başkan Çetin Bozkurt, esnafa “Hayırlı işler ve bol kazançlar” dileğinde bulunarak sorunlarının olup olmadığını sordu. Pazara gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Pandemi kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulundu. Koranavirüsle mücadelede alınan kurallara uymanın hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Bozkurt, “Vatandaşlarımızın, ihtiyaçlarını karşılamak için gittiği pazar yerlerinde tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Zabıta ekiplerimiz aracılığıyla, alınan önlemlerin denetimini düzenli aralıklarla sürdürüyoruz. Her yeni karar sonrası gerek pazar esnafımızı gerekse vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Halkımızdan beklentimiz, alınan tedbirlere uymalarıdır. Ancak bu şekilde, içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci atlatıp, sağlıklı yarınlara kavuşabiliriz” dedi.
Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a Belediye Zabıta Müdürü İsmet Uzunsoy da eşlik etti.

Başkan Bozkurt pazar yerini denetledi

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