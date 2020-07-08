Başkan Bozkurt Pınarbaşı havuzlarında incelemelerde bulundu

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçede bulunan Pınarbaşı havuzlarında incelemelerde bulundu.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kontrollü sosyal hayat döneminde faaliyete başlayan Pınarbaşı havuzlarında hijyen ve sosyal mesafe kuralları kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi. Burada işletme sahipleri ve havuz ziyaretçileri ile görüşen Başkan Bozkurt, sosyal mesafenin korunmasının ve hijyen kurallarının önemine değinerek pandeminin alınan tedbirlerle yenilebileceğini belirtti.

Havuzları ile bölgede en çok tercih edilen yerlerden biri olan İnönü ilçesi Yukarı Ilıca ve Pınarbaşı havuzlarında yaz kış 26 derece sabit sıcaklığı ve doğal kaynak şifalı suyu ile serinleme imkanı bulan vatandaşlar havuzlarda alınan üst düzey önlemler sebebiyle İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve havuz işletmecilerine teşekkür etti.

