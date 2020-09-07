Başkan Bozkurt teşekkür mesajı yayınladı

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanlığına seçilen Av. Saffet Bozkurt, kongreyle ilgili teşekkür mesajı yayınladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’nın Gülüç Belediyesi Düğün ve Toplantı Salonu’nda yapılan kongresinde ilçe başkanlığına seçilen Av. Saffet Bozkurt, kongreye katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Bozkurt yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Gerçekleştirdiğimiz Ak Parti Karadeniz Ereğli 6. Olağan İlçe Kongremize başta mesaj göndererek bizleri onurlandıran dünya mazlumlarının umudu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kongremize teşrif eden Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir ile Zonguldak il Koordinatörümüz Kastamonu Milletvekili Metin Çelik’e, Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, önceki dönem milletvekillerimiz Fazlı Erdoğan, Hüseyin Özbakır, İl, İlçe ve belde belediye başkanlarımıza, İl, İlçe ve belde teşkilat başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşu başkanları ve yönetimine, diğer siyasi partilerin ilçe ve belde başkanlarına, kuruluşundan günümüze partimizde görev yapan il, İlçe ve belde başkanlarına, il genel ve belediye meclis üyelerimize, delegelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, kongre salonu tahsisi ve en güzel şekilde ev sahipliği yapan Gülüç Belediye Başkanımız Mustafa Gökhan Demirtas’a, mahalle ve köy temsilcilerimize tüm Karadeniz Ereğli halkımıza ve basın mensuplarımıza, şahsım ve teşkilatım adına yürekten teşekkür eder saygılarımı sunuyorum. İlçemizdeki teşkilat çalışmalarında göstermiş oldukları özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı benden önceki yönetime teşekkür ediyorum. Bu hizmet bayrağını daha da yükseklere çıkarmak için ekip arkadaşlarımla birlikte güzel bir çalışma içinde olacağız. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Karadeniz Ereğlimizde Ak Parti Teşkilatı ve gönüldaşları siyasi faaliyetlerini kardeşlik ruhu içerisinde sürdürecek. Bu kutlu görev süremizde yapacağımız tüm hizmetlerde siz değerli hemşerilerimizin dualarını esirgemeyeceğiniz dileğiyle, herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

