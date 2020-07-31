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Başkan Bozkurt vatandaşlarla bayramlaştı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 31.07.2020 13:33 | Son Güncelleme

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla bayramlaştı.İnönü Belediyesi kapalı pazar yerinde sosyal mesafe ve maske kuralları kapsamında kılınan bayramı namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, hemşehrileriyle bayramlaştı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla bayramlaştı.
İnönü Belediyesi kapalı pazar yerinde sosyal mesafe ve maske kuralları kapsamında kılınan bayramı namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, hemşehrileriyle bayramlaştı. Vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Bozkurt, "Kurban Bayramımızın tüm İslam alemine, ülkemize ve milletimize sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kesilen kurban ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Bayramlaşma programının ardından vatandaşlara çay ve tatlı ikramında bulunuldu.

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