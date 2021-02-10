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Başkan Bozkurt’tan çocuklara çikolata ikramı

10.02.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Başkan Bozkurt’tan çocuklara çikolata ikramı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt çocuklarla bir araya gelerek çikolata dağıttı.Devrek’te güneşli havayı fırsat bilen ve anne ve babalarıyla sokağa çıkan çocuklara Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt çikolata ikramında bulundu.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt çocuklarla bir araya gelerek çikolata dağıttı.
Devrek’te güneşli havayı fırsat bilen ve anne ve babalarıyla sokağa çıkan çocuklara Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt çikolata ikramında bulundu. Çocuklarla güneşli havada sohbet ederek vakit geçiren Başkan Bozkurt, “Sabredin çocuklar az kaldı Birlikte başaracağız ve güzel günler göreceğiz” dedi. Başkan Bozkurt, güneşli havayı fırsata çevirip aileleriyle birlikte sokağa çıkan çocuklara sürpriz yaparak çikolata ikram etti. Başkan Bozkurt, çocuklarla güzel bir buluşma yaşadıklarını ifade ederek, “Gülüşerek oynamalarını özlediğimiz çocuklarımızın keyfine ortak olduk. Çocuklarımızın koşuşmalarını özlemiştik. Onlar için anlamlı olan bu günde bizde yanlarında olmak istedik dedi.
Aileler, Devrek Belediye Başkanına jestlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Bozkurt’tan çocuklara çikolata ikramı

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