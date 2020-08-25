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Başkan Bozkurt’tan Malazgirt zaferi mesajı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.08.2020 13:33 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Malazgirt Zaferinin 949.

Başkan Bozkurt’tan Malazgirt zaferi mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Malazgirt Zaferinin 949. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Mesajında, “Atalarımızdan emanet aldığımız köklü mirası koruyarak, Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yaşatmak hepimizin ortak amacı, en önemli sorumluluğumuzdur” diyen Başkan Bozkurt, Malazgirt Zaferi’nin Türk ve Dünya tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu, belirtti.
Başkan Bozkurt mesajında şu görüşlere yer verdi: “Anadolu’nun kapılarını Türklere açan, sonuçları itibarıyla Türk ve dünya tarihi açısından bir dönüm noktası olan Malazgirt Zaferi, tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir zaferdir. Sultan Alparslan, zaferin ardından sergilediği adaletli, merhametli ve hoşgörülü yönetim anlayışı, Anadolu’da köklü bir medeniyetin temelini de atmıştır. Birlik ve beraberlik, hoşgörü, kardeşlik gibi yüce hasletlerini bereketli Anadolu topraklarında pekiştiren milletimiz, vatan bildiğimiz bu topraklarda eşsiz bir kültür ve tarih mirası oluşturmuştur. 1071’den bugüne Anadolu toprakları, barış, sevgi ve kardeşlik çağrısının merkezi olmuş, Türkiye Cumhuriyeti bu sağlam temeller üzerine kurulmuştur.”
Başkan Bozkurt, mesajında şunları kaydetti: “Atalarımızdan emanet aldığımız köklü mirası koruyarak, Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yaşatmak hepimizin ortak amacı, en önemli sorumluluğumuzdur. Malazgirt Zafer’inin 949. yıl dönümünde, Sultan Alparslan’ı ve cennet vatanımız uğruna canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum.”

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