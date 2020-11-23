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Başkan Bozkurt’tan Öğretmenler Günü mesajı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.11.2020 11:59 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, ömrünü geleceğin güvencesi çocuklara ve gençlere veren cumhuriyetin bekçisi öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladığını, belirtti.Başkan Bozkurt mesajında şunları kaydetti:“Mevcut iktidar öğretmenlerimizin var olan sorunlarına yeni sorunlar ekledi.

Başkan Bozkurt’tan Öğretmenler Günü mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, ömrünü geleceğin güvencesi çocuklara ve gençlere veren cumhuriyetin bekçisi öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladığını, belirtti.
Başkan Bozkurt mesajında şunları kaydetti:
“Mevcut iktidar öğretmenlerimizin var olan sorunlarına yeni sorunlar ekledi. Grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı yerine pazarlıklarla oyaladı, öğretmenliğin onuruyla oynadı, ekonomik baskı, partizanlık ve kıyımlarla öğretmenleri asli işlevlerinden uzaklaştırdı. Çok güç de olsa her koşulda eğitim yapılır ama öğretmensiz eğitim olmaz, olamaz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Cumhuriyetimizin laik, çağdaş, demokratik niteliklerine, devletimizin üniter yapısına yönelik her türlü iç ve dış tehdit cumhuriyet öğretmenlerinin de azim ve kararlılığıyla engellenecektir.
Değerli öğretmenlerim, unutmayınız ve unutturmayınız, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün dediği gibi, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Bu inanç ve güvenle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyor, 24 Kasım öğretmenler gününüzü içten duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi

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