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Başkan Bozkurt’tan Uysal’a hayırlı olsun ziyareti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.02.2020 10:26 | Son Güncelleme

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İsmail Uysal’a yeni görevinden dolayı hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.Eskişehir İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftlik Müdürlüğü görevine atanan İsmail Uysal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Bozkurt’tan Uysal’a hayırlı olsun ziyareti

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İsmail Uysal’a yeni görevinden dolayı hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Eskişehir İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftlik Müdürlüğü görevine atanan İsmail Uysal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Bozkurt’un Uysal’a gerçekleştirdiği ziyarete İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve birim müdürleri de eşlik etti.
ESOGÜ Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftlik Müdürü İsmail Uysal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Başkan Bozkurt’tan Uysal’a hayırlı olsun ziyareti

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