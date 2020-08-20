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Başkan Bozkurt’tan Vali Tutulmaz’a ziyaret

ZONGULDAK HABERLERİ  | 20.08.2020 11:34 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Vali Tutulmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu.Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, son Valiler Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği’nden Zonguldak Valiliği’ne atanan Mustafa Tutulmaz’a “Hoş geldin” ve taziye ziyaretinde bulundu.Vali Tutulmaz’a, “İlimize hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun” dileklerini ileten Başkan Çetin Bozkurt, bir hafta önce de yaşamını yitiren babası Hacı Hüseyin Tutulmaz’a Allah’tan rahmet, Valiye de başsağlığı diledi.

Başkan Bozkurt’tan Vali Tutulmaz’a ziyaret

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Vali Tutulmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, son Valiler Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği’nden Zonguldak Valiliği’ne atanan Mustafa Tutulmaz’a “Hoş geldin” ve taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Tutulmaz’a, “İlimize hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun” dileklerini ileten Başkan Çetin Bozkurt, bir hafta önce de yaşamını yitiren babası Hacı Hüseyin Tutulmaz’a Allah’tan rahmet, Valiye de başsağlığı diledi. Bozkurt, ziyareti anısına Vali Tutulmaz’a Devrek Bastonu hediye etti. Vali Tutulmaz da ziyaretleri ve duyarlılığı nedeniyle Başkan Bozkurt’a teşekkür etti.

Başkan Bozkurt’tan Vali Tutulmaz’a ziyaret

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