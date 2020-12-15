Başkan Bozkurt’tan vatandaşlara ikametgah çağrısı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Devrek şehir merkezinde ikamet edip resmi ikameti köyde ya da başka yerlerde bulunan vatandaşları ikamet adreslerini Devrek’e almaya çağırdı.

Yılın belli bir bölümünü Devrek şehir merkezinde bir bölümünü de farklı yerlerde geçiren vatandaşların ikamet adreslerini Devrek merkeze almaları çağrısında bulunan Başkan Bozkurt, “Yaptığımız araştırmalara göre Devrek merkezde 39 binin üzerinde vatandaşımız yaşamaktadır. Buna karşılık TÜİK verilerine göre 27 bin nüfusumuz var. Bu aradaki fark Devrek’imize ekonomik açıdan olumsuz yansıyor. Bu olumsuzluğu gidermek için Devrek şehir merkezinde ikamet edip resmi ikameti köyde ya da başka yerlerde bulunan vatandaşları ikamet adreslerini Devrek’e almaya çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Bozkurt, belediyelerin en büyük avantajı olan nüfusun, kentlerin genel bütçe gelirlerinden aldıkları payı önemli ölçüde etkilediğini anımsatarak, “Devrek’in nüfus artışıyla birlikte ekonomik olarak daha da güçleneceğiz” dedi.

Devrek’in merkez nüfusunun 39 binin üzerine olması halinde genel bütçeden kente gelecek rakamla daha fazla hizmet etme imkanı sağlanacağını ifade eden Başkan Bozkurt şunları söyledi:

“Belediyelerin nüfusları 31 Aralık tarihinde TÜİK tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre belirleniyor ve belediyeler bir yıl boyunca bu belirlenen rakam üzerinden genel bütçeden pay alıyor. Değişen nüfus belediyelerin genel bütçeden aldığı miktarı da arttırıp eksiltebiliyor. Genel bütçeden 27 bin kişi için pay alıyoruz ama buna karşılık 39 binin üzerinde insanımıza hizmet ediyoruz. Bu da aylık olarak genel bütçe payından bir milyon liradan mahrum olmamız anlamına geliyor. Devrek’te ikamet edip fiilen belediyemiz tarafından vatandaşlara sağlanan hizmetlerden yararlananların ikametlerini Devrek’e taşımalarını, alınan hizmetin sürekliliği ve kalitesinin artmasını açısından önemsiyoruz. Bu konuda duyarlılık gösterilmesini bekliyoruz. Çünkü artan nüfus sayısı ile birlikte ilçenin gelir payının artması en büyük temennimiz. Belediye olarak ‘İkametimi taşıyorum, çünkü Devrek’te yaşıyorum’ sloganıyla halkımızı ikametgah adreslerini Devrek merkezine almaya çağırıyoruz. Şehrimizin daha çok büyümesini, güzelleşmesini, daha güçlü bir şehir olmasını istiyoruz. Bu kapsamda ikametlerinizi 31 Aralık tarihine kadar Devrek’e taşıyarak yeni Devrek’in inşasına gelin hep birlikte katkıda bulunalım. Destek olan tüm hemşerilerimize şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi



