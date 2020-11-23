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Başkan Bozkurt’tan vatandaşlara uyarı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.11.2020 16:19 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, vatandaşların koronavirüs salgınına karşı vatandaşları bizzat belediye hoparlöründen anons ederek uyardı.Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Devrek merkezi ve bağlı köylerinde salgının artış göstermesi nedeniyle farklı bir yöntem uyguladı.Belediye hoparlörlerinden anons yapan Başkan Bozkurt, vatandaşların salgına karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirterek, sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.Başkan Çetin Bozkurt, belediye hoparlöründen Devreklilere şöyle seslendi:“Sevgili Devrekliler, Ben Belediye Başkanınız Çetin bozkurt, hepinize hayırlı haftalar dilerim.

Başkan Bozkurt’tan vatandaşlara uyarı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, vatandaşların koronavirüs salgınına karşı vatandaşları bizzat belediye hoparlöründen anons ederek uyardı.
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Devrek merkezi ve bağlı köylerinde salgının artış göstermesi nedeniyle farklı bir yöntem uyguladı.
Belediye hoparlörlerinden anons yapan Başkan Bozkurt, vatandaşların salgına karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirterek, sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.
Başkan Çetin Bozkurt, belediye hoparlöründen Devreklilere şöyle seslendi:
“Sevgili Devrekliler, Ben Belediye Başkanınız Çetin bozkurt, hepinize hayırlı haftalar dilerim. Kıymetli hemşerilerim koronavirüs salgını gerek Devrek’imizi gerek ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına almış bulunmaktadır. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep beraber devam edelim. Koronavirüsle mücadelemizi ve aldığımız önlemleri çok daha artıralım. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Virüsten korunmak kendi elimizde. Kısıtlamalar ve önlemler hepimiz için. Lütfen uyalım, uymayanları uyaralım. Sağlıcakla kalın” diye konuştu.
Başkan Bozkurt gün boyu anonslara devam etti.

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