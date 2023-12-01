Başkan Bulucu, Adıyaman’ın 69.kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Bulucu, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman’ın bundan 69 yıl önce, 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Türkiye Mülki İdare kademesinde yerini aldığını Adıyaman’ın son 21 yılda sosyal, kültürel ve ekonomik olarak büyük değişimler gösterdiğini vurguladı.

Adıyaman’ın il oluşundan bugüne kadar en büyük yatırımların AK Parti döneminde yapıldığına dikkat çeken Başkan Bulucu, “Her biri birbirinden özel ve ilimizin önemli sorunlarının çözülmesine katkı sağlayan projelerle Adıyamanlı hemşehrilerimize güzel hizmetler sunduk. 21 yıllık iktidarımız boyunca sayısız projelerle büyük bir değişim ve dönüşümü sağlayan Adıyaman’ımıza eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, dar gelirli ailelerimize yönelik yapılan konutlardan kamu binalarımızın yenilenmesine kadar birçok devlet yatırımlarıyla ilimiz en parlak dönemlerini yaşamıştır. Ülkemizi ve Adıyaman’ımızı derinden sarsan 6 Şubat depremleri Adıyaman’ımızda büyük bir hasar ve yıkıma neden oldu. Vefat eden binlerce vatandaşımız oldu. Hala onların yasını tutuyor ve acılarını yaşıyoruz. Ama hamdolsun ki, devletimiz çok kısa süre içerisinde depremin vurduğu illerde koordinasyonu sağlayarak hemşehrilerimizin mağdur olmaması için tüm imkanları seferber etti. Öncelikle barınma sorununu ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın bir kısmını konteyner kentlere bir kısmını da Vartana bölgesindeki barınma merkezlerine yerleştirdik. Zaman zaman aksaklıklar söz konusu olsa da anında bu aksaklıklar tespit edilerek gideriliyor. Yarınların Adıyaman’ını yeniden inşa ve ihya etmek için hep birlikte gayretle çalışıyoruz.

Adıyaman’da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bin, köy evi sayısı 23 bin 640’ı bulacak. İster il ve ilçe merkezlerinde ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen evleri olan hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi içinde huzurla ve güvenle oturacak yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm projelerinin yanı sıra şehrin merkezinde inşaat çalışmaları hıza devam eden rezerv alanlarıyla da şehrimizi güvenli hale getireceğiz. Bu çalışmaları yaparken hep şu duyguları yaşıyorum. Depremde yitirdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarına hürmetle Allah’ın izniyle tarihi ve kültürel dokusu ile modern mimarisini harmanlayarak çok özel ve çok güzel bir Adıyaman’ımızı gelecek nesillere bırakacağız. Elbette şunu da vurgulamakta fayda var; Bu depremin şiddetli yıkıcılığı göz önüne alındığında dünyada hiçbir ülkenin bu kadar kısa süre içerisinde mobilize olamayacağı kanaati yabancı basında da sık sık yer aldı. Allah’a çok şükür ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükumetimiz deprem bölgelerini, Adıyaman’ımızı hiçbir zaman gündeminden düşürmeyerek tüm olanakların sağlanması için adeta seferberlik ilan ederek çok kısa süre içerisinde toparlanmasına vesile oldu. İnşallah çok kısa süre içerisinde ilk etap konutlarımızı hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yerel seçimlere giderken de yine milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla her zaman onların yanlarında olacağız. Bu vesileyle, 1 Aralık 1954’te alınan kararın bugün halen bizlere yaşattığı heyecan ve mutlulukla Adıyaman’ımızın il olmasına ve gelişip büyümesine katkı sunan tüm memleket sevdalılarına bir kez daha saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 6 Şubat’ta vefat eden canlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, bu topraklar için canla başla çalışan kadirşinas hemşehrilerimizi de saygı ve muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.

