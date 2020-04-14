Başkan Bulut dezenfekte ekibine teşekkür

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Dezenfekte çalışmalarını yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Başkan Bulut, Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti. Bulut, “Korona virüs ile mücadele ederken, hayatlarını yaşamlarını riske atarak görevlerini yerine getirmeye çalışan sağlık personelleri gibi şehrimizde gece gündüz çalışarak halkın sağlığını esas alan ve yüreklerini ortaya koyan Başta temizlik personellerimiz olmak üzere tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye olarak virüs tehdidini ortadan kaldırmak için var gücümüzle, soluksuz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

