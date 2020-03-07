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Başkan Bulut’in 8 Mart dünya kadınlar günü mesajı

KİLİS HABERLERİ  | 07.03.2020 13:34 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Bulut, Toplumlar zaman içerisinde yeni umutlar, yeni yaşamlar ve yeni dünyalar kurduklarını belirterek, "Geçmişte yaşanan tecrübeler ve günlük yaşamın getirdiklerini yarınlara nakşeden ve nesilden nesile ulaşmasını, büyük gayretler sarf ederek sağlayanların en önemli rolü kadınlarımızındır.

Başkan Bulut’in 8 Mart dünya kadınlar günü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Bulut, Toplumlar zaman içerisinde yeni umutlar, yeni yaşamlar ve yeni dünyalar kurduklarını belirterek, "Geçmişte yaşanan tecrübeler ve günlük yaşamın getirdiklerini yarınlara nakşeden ve nesilden nesile ulaşmasını, büyük gayretler sarf ederek sağlayanların en önemli rolü kadınlarımızındır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye Ülkemiz sathını sevgi, emek, alın teri, fedakarlık ve umutla çepeçevre saran Anadolu kadını yeni bir hayatın kapılarını da insanımıza ve çocuklarımıza aralamaktadırlar.Tarihsel süreç içerisinde, dünyadaki hemcinslerine yaptıkları ile örnek olan ve bizler için de bir gurur kaynağı olan kadınlarımız; gerek sosyal, gerekse ekonomik alanda, hedefleri doğrultusunda, her geçen gün yükselttiği başarı çıtası ile bugün de bu öncü vasfını sürdürmektedir.Hal böyleyken kadınlarımıza yönelik yaşanan şiddet olgusu ve bunun yol açtığı derin toplumsal sorunlar bizleri üzmektedir. Toplumun bütün bireyleri olarak şiddet olgusu ile mücadele etmeli ve kadınlara karşı sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayışla davranmayı insani bir gereklilik olarak görmeliyiz.Kadınların başarıları ile konuşulduğu ve değerin gösterildiği nice kadınlar gününü kutlamak ümidiyle bütün kadınlarımızın günlerini kutluyorum” ifadesini kullandı.

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Kilis Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
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Sabah
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Öğle
12:48
İkindi
16:04
Akşam
18:38
Yatsı
19:52

Kilis Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Efe Eczanesi
Merkez
Polat Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

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