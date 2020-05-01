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Başkan Bulut’un 1 Mayıs mesajı

KİLİS HABERLERİ  | 01.05.2020 11:22 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Bulut, Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladığını ifade ederek, “Büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine alın terleriyle büyük katkı sağlayan, özveriyle çalışan, üreten tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü yürekten kutluyorum.Bu anlamlı günün, hem işçilerimizin kendi arasındaki dayanışmayı hem de işçilerimizle diğer sosyal kesimler arasında diyalog ve işbirliğini geliştireceğine, ülkemizin huzur, barış ve istikrarına katkı yapacağına inanıyorum.

Başkan Bulut’un 1 Mayıs mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Bulut, Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladığını ifade ederek, “Büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine alın terleriyle büyük katkı sağlayan, özveriyle çalışan, üreten tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü yürekten kutluyorum.Bu anlamlı günün, hem işçilerimizin kendi arasındaki dayanışmayı hem de işçilerimizle diğer sosyal kesimler arasında diyalog ve işbirliğini geliştireceğine, ülkemizin huzur, barış ve istikrarına katkı yapacağına inanıyorum. Bu duygularla kamu, özel sektörde görev yapan tüm işçi kardeşlerime ve emeklilerine aileleriyle birlikte sağlık ve afiyet içerisinde mutlu bir yaşam temenni ediyorum” ifadesine yer verdi.

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Kilis Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:01
Sabah
05:31
Öğle
12:34
İkindi
16:19
Akşam
19:27
Yatsı
20:50

Kilis Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Kılıç Eczanesi
Merkez
Özkaptan Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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