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Başkan Bulut’un sağlık durumu iyi

KİLİS HABERLERİ  | 22.02.2020 09:53 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Yoğun çalışma takviminden kaynaklı yorgunluğa bağlı bir rahatsızlığı olduğunu söyledi.Başkan Bulut’u ziyaret eden AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Aşırı yorgunluğa bağlı olarak küçük bir rahatsızlık geçiren Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’u hastanede ziyaret ettiğini, Başkan Bulut’un sağlık durumun iyi olduğunu söyledi.Başkan Bulut ise “Geçirmiş olduğum rahatsızlığın nedeninin Önemli bir durum olmadığını, yoğun çalışma takviminden kaynaklı yorgunluğa bağlı bir rahatsızlık olduğunu bilmenizi istiyorum.

Başkan Bulut’un sağlık durumu iyi

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Yoğun çalışma takviminden kaynaklı yorgunluğa bağlı bir rahatsızlığı olduğunu söyledi.
Başkan Bulut’u ziyaret eden AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Aşırı yorgunluğa bağlı olarak küçük bir rahatsızlık geçiren Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’u hastanede ziyaret ettiğini, Başkan Bulut’un sağlık durumun iyi olduğunu söyledi.
Başkan Bulut ise “Geçirmiş olduğum rahatsızlığın nedeninin Önemli bir durum olmadığını, yoğun çalışma takviminden kaynaklı yorgunluğa bağlı bir rahatsızlık olduğunu bilmenizi istiyorum. Endişelenen, mesaj atan, arayan ve ziyaretime gelen herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız” dedi.

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