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Başkan Bünül: "Ceyhan Belediyesi usulsüzlüğe ve hukuksuzluğa bulaştırıldı"

ADANA HABERLERİ  | 14.04.2020 13:47 | Son Güncelleme

AK Parti Ceyhan İlce Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan Belediyesinde 5 Nisan’da yapılacak seçimler öncesi işe alınan kişilerin, soruşturma başlatılmasından sonra tekrar çıkışlarının verildiğini ileri sürdü.Başkan Bünül, yaptığı açıklamada, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın mazbatasının alınmasından sonra yaşananlarla ilgili Ceyhan halkını doğru bilgilendirmek istediğini söyledi.

AK Parti Ceyhan İlce Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan Belediyesinde 5 Nisan’da yapılacak seçimler öncesi işe alınan kişilerin, soruşturma başlatılmasından sonra tekrar çıkışlarının verildiğini ileri sürdü.
Başkan Bünül, yaptığı açıklamada, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın mazbatasının alınmasından sonra yaşananlarla ilgili Ceyhan halkını doğru bilgilendirmek istediğini söyledi. Bünül, "Belediye başkanının mazbatasının iptalinden sonra 5 Nisan’da yapılacak seçimler öncesi belediye meclis üyelerini ellerinde tutabilmek, iradelerini ipotek altına almak adına akrabalarını işe aldılar. Siyasi etik, siyasi ahlak ile bağdaşmayan, hak, hukuk tanımayan bir anlayış ile belediye meclis üyelerinin eşini, oğlunu, kızını, kardeşini ve yeğenini işe aldılar. SGK’dan girişleri yapıldıktan sonra valilik ve Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İşe aldıkları kişiler için soruştuma başlatıldıktan sonra mecburen işten çıkarmak zorunda kaldılar. Yalan açıklamalarla şimdi çalışmıyor diyorlar. Milletin aklıyla alay ediyorlar. Hem hukuk önünde, hem de milletin vicdanında gereken cevabı en sert şekilde alacaklardır. Kamu kaynaklarını kamu amacının dışında şahsi siyasi amaçları ve çıkarları için kullandıkları gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında müfettişler Ceyhan Belediyesinde incelemelere başlamıştır. Hukuk devreye girecek, kamuoyu aydınlanacaktır. Göreve geldiklerinden bu zamana kadar tek yaptıkları yapılmayanları yaptık diye göstermektir. Ceyhan Belediyesinin usulsüzlüğe ve hukuksuzluğa bulaştığı açıktır. Bu yanlışlarla ve yalanlarla nereye kadar gidebileceklerini hep birlikte göreceğiz. Bu sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu.

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