Başkan Bünül: "Ceyhan Devlet Hastanesini kısa sürede açacağız"

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan Devlet Hastanesini önümüzdeki kısa süre içerisinde hizmetine açacaklarını söyledi.

Başkan Bünül, Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatının geçici kabul sürecinde tespiti yapılan eksikliklerinin verilen süreden önce tamamlanması hususunda gayret içinde olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz ay içerisinde oksijen tankının kurulumu gerçekleştirildi. Bilişim ağ sistemleri kurulum aşamasında, çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı genel bütçesi tarafından ödemesi yapılıp, Ceyhan Devlet Hastanesi idaresi tarafından alımı yapılan 2 adet 1350 KVA, 1 adet 1100 KVA olmak üzere toplam 3 jeneratörün bugün teslimi yapıldı. Ay sonuna kadar jenaratörlerin kurulumu yapılıp, çalışır hale getirilecek" diye konuştu.

Ceyhan Devlet Hastanesini önümüzdeki kısa süre içerisinde hizmete açacakların söyleyen Bünül, "Sürecin hızlandırılmasında destek sağlayan AK Parti MKYK ve MYK Üyesi, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Adana Milletvekilimiz Jülide Sarıeroğlu, milletvekillerimiz Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru’ya, İl Başkanımız Mehmet Ay’a ve Prof. Dr. Necdet Ünüvar hocamıza Ceyhanlı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

