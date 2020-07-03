YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Başkan Bünül: "Ceyhan Devlet Hastanesini kısa sürede açacağız"

Başkan Bünül: "Ceyhan Devlet Hastanesini kısa sürede açacağız"

ADANA HABERLERİ  | 03.07.2020 14:23 | Son Güncelleme

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan Devlet Hastanesini önümüzdeki kısa süre içerisinde hizmetine açacaklarını söyledi.Başkan Bünül, Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatının geçici kabul sürecinde tespiti yapılan eksikliklerinin verilen süreden önce tamamlanması hususunda gayret içinde olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz ay içerisinde oksijen tankının kurulumu gerçekleştirildi.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan Devlet Hastanesini önümüzdeki kısa süre içerisinde hizmetine açacaklarını söyledi.
Başkan Bünül, Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatının geçici kabul sürecinde tespiti yapılan eksikliklerinin verilen süreden önce tamamlanması hususunda gayret içinde olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz ay içerisinde oksijen tankının kurulumu gerçekleştirildi. Bilişim ağ sistemleri kurulum aşamasında, çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı genel bütçesi tarafından ödemesi yapılıp, Ceyhan Devlet Hastanesi idaresi tarafından alımı yapılan 2 adet 1350 KVA, 1 adet 1100 KVA olmak üzere toplam 3 jeneratörün bugün teslimi yapıldı. Ay sonuna kadar jenaratörlerin kurulumu yapılıp, çalışır hale getirilecek" diye konuştu.
Ceyhan Devlet Hastanesini önümüzdeki kısa süre içerisinde hizmete açacakların söyleyen Bünül, "Sürecin hızlandırılmasında destek sağlayan AK Parti MKYK ve MYK Üyesi, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Adana Milletvekilimiz Jülide Sarıeroğlu, milletvekillerimiz Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru’ya, İl Başkanımız Mehmet Ay’a ve Prof. Dr. Necdet Ünüvar hocamıza Ceyhanlı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdiKozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Adana Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:32
Sabah
05:17
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:46

Adana Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
İhtisas Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Omerya Eczanesi
Seyhan
Selin Eczanesi
Seyhan
Sunam Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.