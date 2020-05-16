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Başkan Bünül: “Her ay hemşehrilerimiz su sıkıntısı yaşıyor”

ADANA HABERLERİ  | 16.05.2020 17:39 | Son Güncelleme

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, korona virüsle mücadele edilen dönemde Ceyhan’da vatandaşın su sıkıntısı yaşadığını söyledi.AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan’da yaşanan su kesintileriyle ilgili belediye yönetimine tepki göstererek, şu ifadelere yer verdi:“Göreve geldiğiniz günden itibaren yaptığınız icraat, tüm imkanları kendi yandaşlarınıza kanalize ederek, hemşehrilerimizin aldığı hizmetleri kısmak, minimize etmek, hatta tamamen ortadan kaldırarak "tasarruf" yalanıyla hemşehrilerimizi kandırmak oldu.

Başkan Bünül: “Her ay hemşehrilerimiz su sıkıntısı yaşıyor”

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, korona virüsle mücadele edilen dönemde Ceyhan’da vatandaşın su sıkıntısı yaşadığını söyledi.
AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan’da yaşanan su kesintileriyle ilgili belediye yönetimine tepki göstererek, şu ifadelere yer verdi:
“Göreve geldiğiniz günden itibaren yaptığınız icraat, tüm imkanları kendi yandaşlarınıza kanalize ederek, hemşehrilerimizin aldığı hizmetleri kısmak, minimize etmek, hatta tamamen ortadan kaldırarak "tasarruf" yalanıyla hemşehrilerimizi kandırmak oldu. Evine ekmek götürmekten başka hesabı olmayan, emekçi insanların ekmeğiyle oynadınız. Liyakatsiz, ehliyetsiz, suça bulaşmış ve ekabir takımınızın aileleriyle Belediyeyi doldurdunuz. Belediyenin imkanlarını göz göre göre akrabalarınıza ve yandaşlarınıza peşkeş çekiyorsunuz. Bir yıl da düzenli olarak her ay hemşehrilerimiz su sıkıntısı yaşıyor. Suya en çok ihtiyaç duyduğumuz koronavirüs ile mücadeleye başlandığı ilk günlerde bile 4 gün suları kestiniz. Son günlerde hala belirlediğiniz saatlerde su kesintisi yapıp, Ceyhan’a su sorunu yaşatıyorsunuz. Hijyen kurallarının çok önemli olduğu, sıcakların arttığı şu süreçte su kesintilerinin giderilmesi elzem. En kısa sürede yetkililerin su kesintilerini gidermesi gerekiyor. Ceyhanlıları bu dönemde su kesintileri ile strese, sıkıntıya sokmaya hakkınız yok. Biz, Ceyhanlı hemşehrilerimizin her koşulda yanındayız ve emrindeyiz. Kamunun kaynaklarının israf edilmesine, hemşehrilerimizin mağdur durumda bırakılmasına sessiz kalmayacağız. Ceyhan’ı, Kime? Neye? hizmet ettiği belli olmayan insanların insafına bırakmayacağız.”

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