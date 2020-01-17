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  4. Başkan Bünül öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Başkan Bünül öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

ADANA HABERLERİ  | 17.01.2020 13:28 | Son Güncelleme

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Kaymakam Dr.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer ile birlikte mezun olduğu Sakine Gariboğlu İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Bünül, burada yaptığı açıklamada, "Ailelerimizi ve yavrularımızı tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum. Bu ülkenin yarınları öğrencilerimiz. İnanıyorum ki milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihine, milletine ve devletine sahip çıkan gençler olarak yetişecektir. İnsan, mukaddesatı olandır. Mukaddesatımızı ve bizi biz yapan değerlerimizi kıymetli evlatlarımız koruyacak, ülkemizi güçlü yarınlara çocuklarımız taşıyacaktır. Öğrencilik uzun bir maratondur. Karnelerdeki notlar aynı zamanda biz anne ve babaların hatta bu yavrularımızın çevresinde bulunan örnek aldıkları tüm büyüklerinin de notlarıdır. Bizler yavrularımıza iyi örnek olmalıyız. Önemli olan doğru bireylerin yetişmesine vesile olmamızdır" dedi.

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