Başkan Bünül’den fen lisesini kazanan öğrencilere burs desteği

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, boş zamanlarında tarlada çalışan, ailelerinin hayvanlarını otlatarak çobanlık yaparken girdikleri LGS’de fen lisesini kazanarak Ceyhan’ın gururu olan 6 öğrenciye eğitim bursu desteği verdi.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Başören Mahallesi’nde yaşayan Yusuf Ziya Kıyak, Nisanur Demir, Güzide Nuride Varlı, Egehan Saçıkaralı, Neslihan Şahin ve Eylül Uzun isimli altı öğrencinin kısıtlı aileleri ile birlikte çiftçilik ve çobanlık yaparak,zor şartlar altında LGS sınavlarına hazırlandıklarını, öğretmenlerin sağladığı destek eğitimleri ile de büyük başarı elde etmelerinden büyük memnuniyet ve gurur duyduklarını söyledi.

Böylesine örnek bir başarı gösteren öğrencilere eğitim bursu desteği veren Bünül, "Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Azimle çalışmanın karşılığını alarak sınavda büyük başarı sağlayan öğrencilerimize bugün altın hediye ediyor ve burs imkanı sağlıyoruz. Çocuklarımızı bir daha gönülden tebrik ediyorum. Maddi imkansızlıktan dolayı okumaktan çekinen tüm öğrencilerin azimle mücadele ederek başaracaklarına inanıyorum. Başarıda pay sahibi olan ailelerimizi, Milli Eğitim Müdürümüz Sn.Murat Koçer, Okul Müdürümüz Sn.Yavuz Ateş ve değerli öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.

