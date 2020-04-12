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Başkan Büyükakın, ALO 153’e gelen çağrıları cevapladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.04.2020 11:51 | Son Güncelleme

153 Çağrı Merkezini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşlardan gelen çağrılara cevap vererek taleplerini dinledi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir 153 Çağrı Merkezini ziyaret etti.

153 Çağrı Merkezini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşlardan gelen çağrılara cevap vererek taleplerini dinledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir 153 Çağrı Merkezini ziyaret etti. Çağrılara cevap veren ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, 11 Mart’ta ilk vakanın Türkiye’de görülmesiyle birlikte kademeli bir şekilde salgının yayılmasını engellemek için tedbirlerin alınmaya başladığını ve şu an da devam ettiğini söyledi. Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi ziyareti sonrası açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Her geçen gün salgının gelişimine bağlı olarak veriler dikkatle analiz edildikten sonra gerek Sağlık Bakanlığımız gerekse hükümetimizin diğer bakanlıkları gerekli tüm tedbirleri alıyor” dedi.
“Büyükşehir Belediyesi olarak gerek valilik gerekse diğer kamu kurumları ve ilçe belediyelerimiz ile koordine olmuş durumundayız” diyen Başkan Büyükakın, “Evde kalma süresi tamamen salgının yayılımının önlenmesiyle alakalı bir konudur. Eğer biz dışarıda ne kadar az zaman geçirirsek ne kadar az temas edersek, evlerde ne kadar çok kalırsak ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmazsak bizim evde kalma süremiz kısalacaktır. Bunu önemle ve her fırsatta dile getiriyorum. Evlerde oturmak sıkıcı olabilir, dışarı çıkmak istiyor olabiliriz ama eğer bir an önce normal yaşama dönmek istiyorsak açıklanan tedbirlere de sıkı sıkıya bağlı kalmamız gerekiyor” diye konuştu.
Bireysel tedbirlerin sıkı tutulması konusunda hatırlatma yapan Büyükakın, “Vatandaşlarımızdan mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını, herhangi bir temel ihtiyaçları olması halinde ise 112 numaralı telefon numarasını aramalarını istiyoruz. Vefa destek gruplarımız aracılığıyla kendilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü destek oradan sağlanıyor. Onun haricinde ALO 153 hattımıza da aramalar geliyor. ALO 153 hattımızla vefa destek hattı beraber koordineli bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir paniğe mahal vermeden, kuralları ihlal etmeden, tüm ihtiyaçların karşılanacağını bilerek ve bunun yanında sakin kalarak kurallara uyulmasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.

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