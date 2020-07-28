Başkan Büyükakın, belediye başkanları ile Ordu’da buluştu

Başkan Büyükakın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in konuğu oldu. Ordu’da bilgi ve tecrübe paylaşımının yapıldığı resmi ziyarette, toplam 11 Büyükşehir Belediye Başkanı bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in davetlisi olarak Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Konya, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanları’nın da yer aldığı istişare toplantısına katıldı. Ordu’da bilgi ve tecrübe paylaşımının yapıldığı toplantı sonrası bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Ordu çok harika bir şehir. Cennetten bir köşe, fındığınız cennetten bir çiçek. Hilmi Başkanımız burayı her geçen gün daha güzelleştirecek çalışmalara imza atıyor. Ordulu hemşehrilerimizin şehirleriyle gurur duymaları gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Başkan Büyükakın ve diğer Büyükşehir Belediye Başkanı Ordu Valisi Tuncay Sonel’i de ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.



