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Başkan Büyükakın, “Bu şehrin gençlerine çok güveniyorum”

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.05.2020 13:11 | Son Güncelleme

Darıca’da inşaatı devam eden bin 800 kişilik spor salonunda inceleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Ben Kocaeli gençliğine güveniyorum ve inanıyorum” dedi.Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Başkan Büyükakın, “Bu şehrin gençlerine çok güveniyorum”

Darıca’da inşaatı devam eden bin 800 kişilik spor salonunda inceleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Ben Kocaeli gençliğine güveniyorum ve inanıyorum” dedi.
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca’da inşaatı devam eden bin 800 kişilik spor salonunda inceleme yaptı. Son durumu yerinde gören ve çalışma hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın’a, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve projenin teknik sorumluları da eşlik etti. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Kocaeli genelinde sporun her alanına yatırım yapıyoruz çünkü bu şehrin gençlerine çok güveniyoruz. Bu salonlardan çıkacak şampiyonlar ve başarılı sporcular diğer çocuklarımıza da rol model olacak, sporu sevdirecek, heveslendirecek” dedi.
Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapılan spor salonunda toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacağını da dile getiren Başkan Büyükakın, Darıca’da yaşayan binlerce gencin yararlanacağı dev spor salonunun bin 800 kişilik tribün kapasitesine sahip olduğunu da söyledi. “Kocaeli gençliğine çok güveniyorum ve çok inanıyorum” diyerek açıklamasına devam eden Başkan Büyükakın, “Gençlerimizle her fırsatta sohbet ettiğimde onların gözlerinde gördüğüm ışık, geleceğe yönelik umutları, hayalleri ve düşünceleri şahsıma enerji veriyor. Kocaeli’nin geleceği emin ellerde olduğunu görüyorum. Korona virüs sonrası gençlerimizle buluşmaya kaldığımız yerden güçlü bir şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.
Çocuklara ve gençlere hizmet etmek için her fırsatı değerlendirdiklerini, Kocaeli’nin her ilçesinde ortaya koydukları projelerle geleceğin güçlü nesillerinin yanlarında olduklarını da belirten Başkan Büyükakın, “Spora yapılan yatırımın insana, insana yapılan yatırımın da geleceğe yapılan yatırım olarak görüyoruz. Kocaelili gençlerimiz azim ve kararlılıkla çalıştıklarında neler başarabileceklerini bize her fırsatta gösterdi. Boynunda bir madalyayla ziyaretime gelen her genç kardeşimi gördüğümde heyecanlanıyorum, gururla göğsüm kabarıyor, mutlu oluyorum. Şunu da özellikle söylemek istiyorum, inşa ettiğimiz spor tesisleriyle Kocaeli’den çıkacak sporcularımızın, dünya çapında yeni başarılara imza atacağına da yürekten inanıyorum” diyerek açıklamalarını tamamladı.
Darıca’da inşaatı devam eden spor salonunun bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturulacak. Zemin de ayrıca sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma, duş-lavabo alanları, engelli soyunma alanları ve depo bulunacak.

Başkan Büyükakın, “Bu şehrin gençlerine çok güveniyorum”

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