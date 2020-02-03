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Başkan Büyükakın, “Camiler, bizi biz eden mekanlardır”

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.02.2020 13:08 | Son Güncelleme

Çayırova Kümeevler Camisinin yenileme projesinin temel atma törenine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Camiler, bizi biz eden mekanlardır”dedi.Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1978 yılında yapılmış ancak artan nüfusa cevap veremeyen Çayırova Kümeevler Camisinin yenileme projesinin temel atma törenine katıldı.

Çayırova Kümeevler Camisinin yenileme projesinin temel atma törenine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Camiler, bizi biz eden mekanlardır”dedi.
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1978 yılında yapılmış ancak artan nüfusa cevap veremeyen Çayırova Kümeevler Camisinin yenileme projesinin temel atma törenine katıldı. Aynı anda iki bin kişinin namaz kılabileceği, kuran kursu, kültür salonu, çok amaçlı toplantı odaları, okuma salonları, kafeterya ve bölge için altmış beş araçlık otoparktan oluşacak caminin temel atma törenine önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve vatandaşlar hazır bulundu.
Törende konuşan Büyükakın, “Camiler, bizi biz eden mekanlardır. Biz bu camilerde sadece ibadet yapmıyoruz. Sadece namaz kılmak için bu camiler yapılmıyor. Camiler aynı zamanda bir Müslüman olarak, Müslümanlığın ahlakıyla ahlaklanmamızın mekanlarıdır. Tarih boyunca camileri, dinimiz ahlakı eti kemiğe büründüren mekanlar olarak kullanmışız. Çocuklarımız burada edebi erkanı, büyüğe saygıyı öğrenmiştir. Bizler burada birbirimizle dayanışmayı, birbirimize destek olmayı öğrenmişiz. Ama aynı zamanda birbirimizi gözetmeyi de öğrenmişiz. Cami, aslında dört duvarı bir tane minaresi bir de beş vakit namaz kılınan bir yer değil, bizler için bir yaşam merkezidir. Bizlerin hayata yeniden her seferinde dirilterek hazırlayan bir merkezdir” dedi.
Yapılan projenin önemine değinen Büyükakın, “Bugün gücümüzün yettiğince, karınca kararınca Kümeevler Camii’ne katkı sağlamak için her birimiz buradayız. Herkesin niyetince yapmış olduğu gayret, buraya verdiği destek Allah’ın huzurunda kabul bulsun inşallah. Burada çok güzel bir proje yapılmış. Projeleri tek tek inceledim. Bir külliye şeklinde olacak. Altında otopark, üzerinde kültür merkezi, çok amaçlı salonları ve onun üzerinde de camimiz var. Hakikaten az önce bahsettiğimiz ruhu diriltecek, o ruhu burada yaşatacak bir mekân olacak. İnşallah niyetimiz hayır, akıbeti de hayır olur. Bugün hayırlı bir amaç için buradayız” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından, dualar eşliğinde caminin temel kazma çalışmaları başladı.

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