Başkan Büyükakın, "Çiftçimizin alın teri ilaç olacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğince, ’Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik Projesi’ kapsamında protokol imzalandı. Kocaeli’nin sadece sanayinin başkenti olmakla kalmayacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "TÜBİTAK-MAM ve üniversitelerimizle kurduğumuz iş birlikleri sayesinde çiftçimizin alın teri inşallah ilaç olacak" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, tıbbi ve aromatik bitkilerden uçucu yağların elde edilmesinden sistem tasarımına, işletme esaslarının tayininden, işleme ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi konularında iş birliği için protokol imzaladı. İş birliği protokolü ile mevcut laboratuvar altyapılarının ve imkanlarının projeler kapsamında karşılıklı olarak kullanılabilmesine de imkan sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan ile imzalanan protokol sonrası açıklama yaptı.

"İthalatı olan bir pazar payımız var"

Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili pazarın, dünyada 6 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu söyleyen Büyükakın, "Halbuki ülkemiz bu pazardan aldığı pay bu rakamın içerisinde küçük bir yerdedir. Oysa bu pazar bize inanılmaz fırsatlar sunuyor. 50 milyon dolar mertebesinde ihracat 40 milyon dolar mertebesinde ithalatı olan bir pazar payımız var. Bu nedenle tarımsal kesimde katma değerin arttırılması, çiftçimizin eline geçen ekonomik değerin artması gibi bir çabamız da var. Bütün bunları üniversitelerimizde araştırma merkezlerinde üretilen, geliştirilen teknik bilgiyle bir araya getirdiğimizde ise bütün bu meseleleri çözecek bir imkana kavuşmuş oluyoruz" diye konuştu.