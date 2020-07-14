YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Büyükakın, Diliskelesi sahil projesini inceledi

Başkan Büyükakın, Diliskelesi sahil projesini inceledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.07.2020 12:11 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası’nda yapım aşamasında olan Diliskelesi Sahil Düzenleme Projesini yerinde inceledi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Diliskelesi Sahil Düzenleme Projesini inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası’nda yapım aşamasında olan Diliskelesi Sahil Düzenleme Projesini yerinde inceledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Diliskelesi Sahil Düzenleme Projesini inceledi. 33 bin metrekare olan projede otoparktan dinlenme ve piknik alanına, sosyal donatı alanlarından çok amaçlı etkinlik alanına kadar uzanan ve 550 metre sahil uzunluğuyla dikkat çeken projenin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekleşecek olan sahil projesinde 2 bin 500 metrekarelik bir alanda 41 teknenin kullanılabileceği Balıkçı Barınağı da hizmete sunulacak. Balıkçıların yönetim binası ve sosyal donatıların yanı sıra yeşil alan ile yürüyüş yollarının da yer alacağı proje Dilovası halkı tarafından ilgi görüyor.
Projede İki adet balık tutma iskelesinin yanı sıra bin 600 metrekare kumsalında yer alacağını dile getiren Başkan Büyükakın, “70 araçlık otopark da bu bölgede yer alacak. Ekiplerimiz burada yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Projemizin birinci etabı tamamlandığında Dilovası ilçemizin güzel bir kazanımı olacak. Çevreye duyarlı kadrolar olarak daha yaşanabilir bir dünya ile Kocaeli için çalışmaya devam ediyoruz. Denizlerimizi, yeşil alanlarımızı, havamızı, toprağımızı ve suyumuzu koruyor, bunun için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Kocaeli’nde 23 atık su arıtma tesisimiz aktif bir şekilde hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu sayede denizlerimize bir gram atık su bile bırakmıyoruz. Bu kentin yeşiline, denizlerine, toprağına velhasıl tüm çevresiyle birlikte kadirşinas insanına hizmet etmeyi büyük bir aşkla ve enerjiyle sürdüreceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Yatağan’da kaza: 4 yaralı

Yatağan’da kaza: 4 yaralı

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Aydın’da uyuşturucuya geçit yok

Aydın’da uyuşturucuya geçit yok

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

Kocaeli Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:41
Sabah
05:34
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:38
Yatsı
22:23

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Nur Eczanesi
Karamursel
Yenikent Eczanesi
Derince
Yalın Eczanesi
Golcuk
Nazar Eczanesi
Golcuk
Göker Eczanesi
Darica
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Yaşam Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi

Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.