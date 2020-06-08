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Başkan Büyükakın, her an sahada ve denetimde

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.06.2020 12:48 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehrin tamamında yapımı devam eden ve başlayacak projelerin denetimlerini sürdürüyor.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele ilçesindeki üst yapı projelerini içeren denetimlerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay’dan detaylı bir sunum aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehrin tamamında yapımı devam eden ve başlayacak projelerin denetimlerini sürdürüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele ilçesindeki üst yapı projelerini içeren denetimlerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay’dan detaylı bir sunum aldı. Mahmutpaşa Mahallesinde yapımı süren İl Emniyet Müdürlüğü Yağmursuyu, İçmesuyu ve Kanalizasyon inşaatı çalışmaları hakkında İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’tan bilgi alan Başkan Büyükakın, Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddesi ile Beyoğlu Köprüsü’nü, Yeşilyurt Mahallesi Semt Meydanı projesini ve Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Merkez Mahallesinde çıkarılan termal sıcak suyunu yerinde inceledi.
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral ve teknik ekiplerin hazır bulunduğu incelemelerde projelerin tüm detaylarıyla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddelerinin toplamda 2 bin 400 metre olacağını dile getirdi. Büyükakın, “Bu iki caddemizin yapımında toplamda 5 bin 800 ton asfalt kullanılacağız. Aynı zamanda bu caddelerimizin iki bin yedi yüz metre yağmur suyu alt yapısını da yapacağız. Bu çalışmayla bölgemizdeki üst ve alt yapıdaki ihtiyaçlara cevap vermiş olacağız” dedi.
Yapımı devam eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve çevresindeki alt yapı çalışmalarıyla, yağışlı havalarda oluşabilecek su baskınlarının önüne geçebilmek için yapılan çalışmaları da yerinde gören Başkan Büyükakın, yağmursularının Kiraz Dere’ye deşarjını sağlamak için yağmursuyu hatları ve yağmursuyu terfi merkezinin de planlandığı bilgisini aldı. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde açılan cadde ve sokakların su temininin sağlanması ve atık sularının alınabilmesi için içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yapımının gerçekleştirildiği projede fiziki gerçekleşme yüzde 88 oranına ulaştı.
İncelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Bugün Başiskele ilçemizde alt ve üst yapı noktasında gerçekleştirdiğimiz projeleri yerinde gördük. Çok şükür vatandaşımıza hizmet etmek için her gün yeni eserlerimizin son durumunu yerinde görüyoruz. Rabbim bizleri milletimize hizmet etmekten bir an dahi alıkoymasın” şeklinde konuştu.

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