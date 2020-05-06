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Baskan Büyükakın, ilçe belediye başkanları ile istişarede bulundu

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.05.2020 11:20 | Son Güncelleme

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinin belediye başkanları ile bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Normalleşme süreci başta olmak üzere korona sonrası gündeme bölgemizdeki ilçe belediye başkanlarımızla birlikte hazırız” dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, korona virüsle mücadele kapsamında bugüne kadar yapılan ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar hakkında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile bir araya geldi.

Baskan Büyükakın, ilçe belediye başkanları ile istişarede bulundu

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinin belediye başkanları ile bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Normalleşme süreci başta olmak üzere korona sonrası gündeme bölgemizdeki ilçe belediye başkanlarımızla birlikte hazırız” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, korona virüsle mücadele kapsamında bugüne kadar yapılan ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar hakkında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile bir araya geldi. Gebze’deki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında yapılan toplantı da korona ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirildi. Vatandaşların normal hayata dönüşleri başta olmak tüm detayların konuşulduğu görüşmede Başkan Büyükakın, “Bölgemizdeki Belediye Başkanlarımızla yoğun bir koordinasyon içerisinde vatandaşımızın yanındayız” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun da hazır bulunduğu görüşmede, Covid-19 salgınında önemli bir dönüm noktasına gelindiği de dile getirildi. Kocaeli’de bu mücadelede ilk andan itibaren tüm adımların bilinçli, kararlı ve zamanlı atıldığı vurgulandı. Gerek Sağlık Bakanlığımız gerek devletin tüm kurumlarıyla maksimum seviyedeki koordinasyonla vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Başkan Büyükakın, “Normalleşme süreci başta olmak üzere korona sonrası gündeme bölgemizdeki ilçe belediye başkanlarımızla birlikte hazırız. Bugüne kadar salgın nedeniyle etkilenen sektörlere dönük adımlarımızı hep birlikte attık. Devletimizin uygulayacağı normalleşme planını yakından takip ediyoruz. Bizlerde bu planla birlikte hareket ediyor, belediyeler olarak adımlarımızı sistemli bir şekilde atıyoruz” diye konuştu.
Toplantı yapılan istişarenin ardından sona erdi.

Baskan Büyükakın, ilçe belediye başkanları ile istişarede bulundu

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