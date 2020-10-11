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Başkan Büyükakın, İzmit’in köyleri tek tek gezdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.10.2020 13:15 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit’in Çubuklubala, Çubuklu Osmaniye, Orhaniye ve Balören köylerini ziyaret ederek eksiklerin giderilmesi için talimat verdi.Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit’in Çubuklubala, Çubuklu Osmaniye, Orhaniye ve Balören köylerini ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit’in Çubuklubala, Çubuklu Osmaniye, Orhaniye ve Balören köylerini ziyaret ederek eksiklerin giderilmesi için talimat verdi.
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit’in Çubuklubala, Çubuklu Osmaniye, Orhaniye ve Balören köylerini ziyaret etti. Gittiği her köyde 7’den 77’ye herkesin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükakın, verilen hizmetler hakkında bilgi alırken, beraberin de ki teknik heyete de belirtilen eksikliklerin giderilmesi konusunda talimat verdi. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay’ında yer aldığı ziyaretler sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Köylerimizde ve mahallelerimizde bizimle anılacak birçok eserimiz var. Bu eserlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Bizi bugün yoğun bir ilgiyle ağırlayan ve sevgilerini gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her daim milletimizin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.
İzmit’in köylerine gerçekleştirdiği ziyaretlere Çubuklu Bala’dan başlayan Başkan Büyükakın, burada dile getirilen doğalgaz talebini çözüme kavuşturmak için çalışmaları başlatacaklarını söyledi. Altyapı noktasında eksik kalan ne varsa tamamlayacaklarını da belirten Başkan Büyükakın, “Çubuklubala köyünde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin ve hemşerilerimizin istifade etmesi için gereken park ve sosyal donatı alanlarını hayata geçireceğiz. Kızlarımızın, kadınlarımızın ve kıymetli büyüklerimizin yaşamına değer katmak için ekibimizle birlikte yapabileceğimiz tüm ihtiyaçları karşılamak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Köylerimiz bizim göz bebeğimizdir” diye konuştu.
Çubuklu Osmaniye ve Orhaniye köylerinde de vatandaşlarla hasbihal eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ulaşımdan sosyal hizmetlere, tarımdan hayvancılığa kadar birçok alanda önemli hizmetleri ortaya koyduklarını vurgulayarak, “Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığımız ortaya çıkan yeni ihtiyaç ve talepleri karşılamak için her türlü çalışmayı yapacak. Üst yapıdan altyapıya, tarımsal projelerden her türlü destekleme çalışmalarına kadar yoğun bir mesai harcayarak, insanımızın beklenti ve taleplerine cevap verecek. Hizmetlerin tüm köy ve mahallelere ulaştırılmasında hız ve etkinliği arttırmak, yerel dokuyu koruyarak, vatandaşlarımızın üretime yönelik ihtiyaçlarını karşılamak, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik adımları atmak içinde büyük bir gayretimiz var” şeklinde konuştu.
Kocaeli’nde tarım ve hayvancılık konularında istatistiki veriler toplanarak veri tabanı oluşturulduğunu da dile getiren Başkan Büyükakın, “Kentimizin her yıl güncellenen tarım ve hayvancılık haritası hazırladık. Çiftçilerimize ücretsiz olarak yapılan toprak analizlerinin bilgileri kullanılarak, sayısal toprak tekstürü haritasını da hazırlayacağız. Şehri yönetirken ortak akılla hareket ediyor, hizmetleri yaparken sahadan gelecek her fikre açığız. Bu sebeple muhtarlarımızla da yoğun bir mesai harcıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.

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