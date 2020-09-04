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Başkan Büyükakın: “Metro’yu biz işleteceğiz”

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

Darıca’da incelemelerde bulunan Başkan Büyükakın, Metro projesinin çalışmaları hakkında vatandaşlardan gelen sorulara, “Metro projesi çok hızlı bir şekilde ilerliyor.

Başkan Büyükakın: “Metro’yu biz işleteceğiz”

Darıca’da incelemelerde bulunan Başkan Büyükakın, Metro projesinin çalışmaları hakkında vatandaşlardan gelen sorulara, “Metro projesi çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yapımı tamamlandıktan sonra Metro’yu biz işleteceğiz” dedi.
Darıca ilçesinde gerçekleştirdiği incelemelerde vatandaşların Metro projesi için teşekkürlerini alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Metro projemiz çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yapımını bakanlığımıza devir ettiğimiz Metro projesini yakından takip ediyoruz. İnşallah 2023 yılına yetişecek Metro’nun işletmesini de Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. Halkımızın kaliteli, hızlı ve konforlu bir ulaşıma kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay ve Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da yer aldığı incelemelerde, Osmangazi Mahallesi esnaflarına da bereketli işler dileyen Başkan Büyükakın, “Vatandaşlarımızın ortaya koyduğumuz her eserde bize teşekkür etmeleri çalışma azmimize güç veriyor. Her zaman dile getirdiğimiz gibi sorumluluğumuz büyük. Halkımızın bize verdiği bu büyük sorumluluğun hakkını verebilmek için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Şehrimiz ve Darıca ilçemizi daha ileriye taşıyacak adımları atmaya devam edeceğiz. Tek bir gayretimiz var, evlatlarımıza güzel bir gelecek için şehrimizi kalkındırmak ve daha yaşanabilir kent olmasını sağlamak” diye konuştu.
Ulaşım projelerinin bir kent için çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Şehrimizin her alanda başarılı olması için bize dua eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sahada bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Gücümüzün yettiğince çalışmaya, arkamızdaki bu geniş dua desteğinin gayet iyi farkındayız. Bunun için daha çok çalışacağız. Bize destek olan, önerilerde bulunan, eksikliklerimizi dile getiren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz milletimizle yol yürüyoruz. Samimi bir şekilde ülkemiz ve kentimiz için hizmet üretmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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